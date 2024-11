Roma: baby gang in azione a Trastevere con rapine e botte ai turisti, e arriva la stretta della questura

I cinque minori sono stati individuati e denunciati per rapina in concorso

Un gruppo di almeno cinque minori in azione come una vera e propria baby gang sabato scorso a Trastevere, nel cuore della Capitale. Il branco, girando nel quartiere nelle ore serali della movida, ha preso di mira diverse persone, tra turisti e giovani, che stavano trascorrendo la serata nella zona. I fatti sono stati segnalati agli agenti della polizia del commissariato Trastevere, che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ricostruire quanto accaduto, anche grazie a diversi video girati da residenti e commercianti, e a individuare cinque giovani, tutti minorenni. Sono stati denunciati per rapina in concorso e affidati ai genitori. E dopo i casi di sabato scorso arriva la stretta della questura di Roma che ha già predisposto specifici servizi mirati a contrastare la recrudescenza di questi episodi di criminalità giovanile. Oltre a questo tramite il commissariato, la questura sta provvedendo a convocare i minori, insieme ai genitori, per far comprendere loro la gravità delle azioni di cui si sono resi responsabili.

Ma ecco quanto accaduto sabato sera in uno dei più frequentati quartieri della movida: la prima segnalazione arriva da parte di alcuni turisti francesi, che si trovavano in piazza Santa Rufina. Poco prima delle 22.30 i minori si sono avvicinati a uno dei turisti chiedendogli i soldi, poi di fronte al suo rifiuto, lo hanno colpito con calci e pugni al volto. Un altro turista del gruppo è intervenuto in difesa dell'amico e anche lui è stato picchiato. Nel corso della colluttazione il primo turista è stato rapinato del cellulare. Qualcuno ha chiamato la polizia e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Trastevere. Un testimone ha raccontato ai poliziotti che poco prima, in via dell'Arco di San Calisto, altre due persone erano state aggredite, dallo stesso gruppo di giovani.

Secondo quanto ha poi riferito una commerciante di Trastevere all'Adnkronos, quella sera nel quartiere, oltre a questi due casi, si sarebbero verificate altre due aggressioni, ad opera dello stesso gruppo. Una di queste sarebbe avvenuta in via di San Cosimato: vittime questa volta alcuni ragazzini italiani, minorenni. Poco più avanti, in via Luciano Manara invece, un minore dello stesso gruppo, ha colpito alla testa con un casco un altro ragazzo italiano che è stato trasportato al Bambino Gesù dove ha avuto cinque giorni di prognosi.