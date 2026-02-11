circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel weekend 14 e 15 febbraio

Aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi V, VIII, XI e XV e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52

il Campidoglio - (Fotogramma/Ipa)
il Campidoglio - (Fotogramma/Ipa)
12 febbraio 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

 Continuano a Roma gli open day dedicati alla carta di identità elettronica (Cie) nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi V, VIII, XI e XV (sabato 14 febbraio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 14 febbraio che in quella di domenica 15 febbraio.

Cosa fare, con o senza appuntamento?

Per poter richiedere la Carta di identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Nel municipio V, la sede di via Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 15.00; nel municipio VIII, la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato14 febbraio dalle 8.30 alle 15.30; nel municipio XI, la sede di via Portuense 579, sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle 14.00. Infine, nel municipio XV, la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta – sarà aperta sabato 14 febbraio dalle 8.30 alle ore 16.

Per quanto riguarda invece gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52, saranno aperti sabato 14 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 15 dalle 8.30 alle 12.30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carta d'identità elettronica Roma carta identità elettronica Roma carta identità elettronica open day Roma carta identità elettronica senza appuntamento
Vedi anche
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza