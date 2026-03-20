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Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti

Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte sotto le macerie dai vigili del fuoco

Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti
20 marzo 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma, in zona Capannelle, è crollato questa mattina poco prima delle 9. Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate dai vigili del fuoco morte sotto le macerie del fabbricato usato come riparo da senza fissa dimora. Sono in corso le operazioni per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Sul posto la Polizia e la Scientifica.

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casolare abbandonato parco degli Acquedotti crollo parco acquedotti
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