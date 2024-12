Roma, dirigente Ps San Lorenzo: "Lotta al degrado, così aumentiamo la sicurezza"

"Prevenzione e contrasto del degrado, ripristino del decoro e della legalità: ecco la nostra mission". A pochi giorni dalle operazioni che hanno viste impegnate più forze ed enti nella zona del Cimitero del Verano e di Largo Passamonti a Roma, il dirigente dei Commissariati San Lorenzo e Sant'Ippolito Fabio Germani racconta all'Adnkronos un lavoro "corale e di squadra che ha come obiettivo aumentare la percezione di sicurezza in modo concreto".

Le operazioni hanno visto in campo la polizia locale, insieme alla polizia di Stato, ai Carabinieri, al personale dei servizi sociali del Municipio, della sala operativa sociale e dell'Ama, per il censimento di camper e roulotte presenti nell'area. Trovati oltre trenta veicoli adibiti ad abitazioni di fortuna con dentro 34 persone. Un camion bruciato e pieno di rifiuti è stato portato via per procedere allo smaltimento. Due cani trovati legati sono stati salvati, tre persone sono state portate in questura per accertamenti. Tutto è partito dalle segnalazioni dei cittadini e del comitato di quartiere, attentamente vagliate e poi finite sul tavolo dell'Osservatorio territoriale per la sicurezza del II Municipio dove si è acceso un faro sulle situazioni più critiche: dalla mancanza di illuminazione in alcune strade alla necessità di potare gli alberi e di posizionare campane per la raccolta del vetro contro l'abbandono di bottiglie a terra.

"Così come già avvenuto al III e al XII municipio, dove sono stato in precedenza, questo sistema di sicurezza integrata e sempre più partecipata ci consente di analizzare gli esposti e le segnalazioni dei cittadini e, poi in rete, diamo una risposta coordinata", sottolinea Germani spiegando che grazie all'intervento dei diversi enti, da Roma Capitale alla polizia locale alla Asl ad Ama ed Areti, si è intervenuti su vari fronti ognuno per la propria competenza. La luce è stata riattivata nelle vie rimaste al buio e sono partiti i lavori di potatura delle alberature. Nel corso di operazioni, come quella di due giorni fa al Verano o nei servizi anti-degrado, la cornice di sicurezza viene assicurata dal Questore con apposita ordinanza che predispone mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica delle forze di polizia e delle amministrazioni ed enti competenti in materia. "In questo modo preveniamo i reati invece di doverli contrastare", conclude il dirigente Germani.