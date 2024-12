Roma: domani cerimonia 50 anni monumento alla Resistenza in largo delle Sette Chiese

Il monumento dedicato alla Resistenza, in acciaio inossidabile e cemento alta 12 metri e pesante circa 600 chili, ideato dall'architetto Cesare Esposito per celebrare il trentennale della Resistenza romana (1944-1974) compie 50 anni e domani alle 10 in Largo delle Sette Chiese a Roma, dove risiede l'opera si svolgerà una cerimonia per l'anniversario.

L'opera è orientata verso le Fosse ardeatine e dedicata alla Resistenza. "Il monumento é orientato nella costellazione del cielo antico di Roma seguendo l'asse delle Sette Chiese - spiega all'Adnkronos l'architetto Esposito - rivolto ai luoghi della memoria delle Fosse Ardeatine, la montagnola di Porta San Paolo. L'opera vuole mettere in luce tutte le opere d'arte fatte per la Resistenza nel nostro Paese, opere e capolavori tesori di commovente bellezza".

La cerimonia sarà aperta dalla fanfara dei Carabinieri di Roma, diretta dal maestro Danilo Di Silvestro. L'architetto Esposito ha espresso ringraziamenti al comandante dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo per aver autorizzato la presenza della fanfara alla cerimonia, ringraziamenti al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e il presidente dell'associazione Mecenate, Maurizio Sarti.