Furto da un milione di euro la notte scorsa in un appartamento di via Courmayeur, nella zona di Cortina d'Ampezzo, a Roma. Vittima del furto un giornalista parlamentare, Domenico Del Giudice. I ladri sono entrati in casa passando da una finestra posta al terzo piano e sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte, svaligiandola. Il giornalista e la moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati via gioielli in oro e argento, per un valore di un milione di euro, e duemila euro in contanti. Indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.