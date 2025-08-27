circle x black
Roma, furto in casa noto architetto a Parioli: bottino da 300mila euro

I ladri sono entrati nell’appartamento al quarto piano di un palazzo in via Archimede utilizzando i ponteggi sistemati per i lavori di ristrutturazione della facciata

27 agosto 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
Furto da 300mila euro in casa di un noto architetto romano. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i ladri sono entrati nell’appartamento al quarto piano di un palazzo in via Archimede, nel quartiere Parioli, utilizzando i ponteggi sistemati per i lavori di ristrutturazione della facciata. Forzata una finestra in terrazzo, hanno smurato la cassaforte rubando gioielli in oro e orologi preziosi tra cui Rolex, Cartier e Patek. Sul posto, chiamati dal proprietario che al momento del colpo era fuori Roma, i poliziotti impegnati nelle indagini.

“Ad accorgersi del furto è stata la domestica che - racconta all’Adnkronos il portiere dello stabile - arrivata ieri intorno alle 10, al momento di infilare la chiave nella serratura, non è riuscita ad aprire e ha chiamato il proprietario. Lui è arrivato poco dopo da Fregene, dove è in vacanza, e ha chiamato la polizia”.

Nel palazzo non ci sono telecamere di video sorveglianza e gli agenti lavorano per capire se qualcuno possa aver sentito o visto qualcosa. “Purtroppo qui furti di questo tipo sono già accaduti molte volte. Una volta i ladri - ricorda il portiere - per arrivare nell’appartamento da svaligiare, hanno utilizzato il tubo di scarico del gas di una caldaia”. (di Silvia Mancinelli)

