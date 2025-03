E' accaduto la notte scorsa verso l'una in via dell’Acqua Bullicante, nel quartiere Torpignattara

Ha accusato un malore in strada, si è accasciato a terra ed è morto. E' accaduto la notte scorsa verso l'una in via dell’Acqua Bullicante, nel quartiere Torpignattara, a Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, cittadino pakistano di 40 anni, è deceduto. I carabinieri della stazione di Roma Quadraro intervenuti, hanno informato la Procura che disposto l’esame medico legale presso il Policlinico di Roma Tor Vergata.