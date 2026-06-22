Roma, il 29 giugno piazza San Pietro e via della Conciliazione ospitano infiorata storica

Petali, colori, profumi e grandi quadri di arte effimera trasformeranno il cuore della Capitale. A partire dal tardo pomeriggio di domenica 28 e durante la mattinata di lunedì 29 giugno 2026, via della Conciliazione e Piazza San Pietro ospiteranno la tredicesima edizione dell’Infiorata delle Pro Loco d’Italia, promossa da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), insieme all’Infiorata storica di Roma, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale. La manifestazione si svolgerà in occasione festa dei patroni di Roma, i Santi Pietro e Paolo e come da tradizione porterà davanti alla Basilica di San Pietro una delle espressioni più suggestive del patrimonio culturale immateriale italiano. Saranno circa trenta le Pro Loco provenienti da tutta Italia che insieme a gruppi di maestri infioratori si riuniranno nella Capitale per dare vita a un grande percorso artistico e simbolico, capace di raccontare fede, creatività, tradizioni, simboli dell’identità dei territori. Centinaia di volontari collaboreranno alla realizzazione di tappeti e quadri decorativi utilizzando fiori freschi ed essiccati, petali, trucioli di legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e altri materiali naturali.

Ogni opera racconterà una storia, una tradizione o un elemento distintivo del territorio rappresentato. L’Infiorata delle Pro Loco sarà così un viaggio ideale attraverso l’Italia e le sue comunità, mostrando la varietà delle tecniche, dei materiali e delle forme artistiche che caratterizzano le infiorate italiane. Il lavoro degli infioratori prenderà il via nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno e proseguirà per tutta la notte. Alle 10 di lunedì 29 giugno si terrà l’inaugurazione e benedizione ufficiale seguita dalla consegna dei riconoscimenti alle delegazioni e ai gruppi partecipanti e l’Angelus con i fedeli. A seguire i tappeti artistici saranno visibili dal pubblico fino alla tarda serata, offrendo a cittadini, pellegrini, visitatori e turisti l’opportunità di ammirare le composizioni realizzate. L’Infiorata delle Pro Loco d’Italia rappresenta un’importante occasione per far conoscere il ruolo quotidiano delle Pro Loco nella salvaguardia delle tradizioni, nella valorizzazione dei territori e nella trasmissione di conoscenze e pratiche che costituiscono una parte fondamentale dell’identità culturale del Paese.