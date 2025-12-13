circle x black
Roma, modellino di auto trasformato in bomba trovato in un box

L'ordigno era ad alto potenziale esplosivo e in grado di uccidere

Volante della polizia (Fotogramma/Ipa)
13 dicembre 2025 | 17.50
Redazione Adnkronos
Un'auto telecomandata, trasformata in una bomba, è stata trovata in un box di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene, a Roma. L'ordigno, ad alto potenziale esplosivo e in grado di uccidere, era contenuto in un involucro ed era composto da una parte di un'auto giocattolo radiocomandata con motorino elettrico e tre artifici esplosivi, una testina elettrica di accensione fuochi e un radiocomando a forma di piccolo volante con quattro batterie. Il ritrovamento è avvenuto ieri a opera dei poliziotti della squadra mobile di Roma che stavano eseguendo una perquisizione per droga.

L'intervento degli artificieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno che è stato poi sequestrato. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Scientifica. All'interno del box sono stati inoltre sequestrati un trolley e una borsa di grosse dimensioni contenenti 16 chili di droga tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Sono in corso le indagini per chiarire chi abbia realizzato l'ordigno e come avrebbero voluto utilizzarlo.

