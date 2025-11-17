circle x black
Roma: Nuova Sair e I Municipio insieme per promuovere benessere e inclusione scolastica
17 novembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
La Cooperativa Sociale Nuova Sair e il Municipio Roma I Centro, rappresentato dalla presidente Lorenza Bonaccorsi, hanno siglato un Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione del benessere psicologico e dell’inclusione scolastica degli studenti del territorio. L’accordo, della durata di 24 mesi, mira a sviluppare una collaborazione stabile tra istituzioni, scuole e famiglie per favorire la prevenzione, l’individuazione precoce e la presa in carico dei disturbi del neurosviluppo, tra cui autismo, Adhd, Dsa, disturbi del linguaggio e della comunicazione.

“Questo accordo rappresenta un impegno concreto per sostenere il percorso di crescita e apprendimento dei nostri bambini e ragazzi, promuovendo una cultura di attenzione, ascolto e inclusione”, ha dichiarato la presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi. “Grazie a questa collaborazione potremo attivare strumenti concreti di prevenzione, modulare percorsi educativi innovativi e assicurare maggiore accessibilità ai servizi sul territorio”, ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Claudia Santoloce.

“La firma di questo protocollo rappresenta per noi un passo prezioso: portare il benessere psicologico dei bambini dentro le scuole significa costruire insieme una comunità più attenta, capace di ascolto e di cura - commenta Maria Elena Tagliacozzo, Vicepresidente Nuova Sair - Come cooperativa sociale, da anni accogliamo e sosteniamo bambini, famiglie e adulti che vivono difficoltà legate al neurosviluppo e al comportamento. Oggi rinnoviamo il nostro impegno con ancora più forza, al fianco del Comune, dei Dirigenti e degli insegnanti, per offrire a ogni bambino l’opportunità di crescere sereno, compreso e valorizzato. È un investimento nel presente e nel futuro della nostra comunità”.

Il Polo Riabilitativo Nuova Sair, centro accreditato dalla Regione Lazio con sede in Via F. Paciotti 21 a Roma, metterà a disposizione professionisti altamente specializzati per la realizzazione di attività gratuite e agevolate rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico. Tra le principali iniziative previste: Giornate di screening gratuito per l’individuazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) e del Linguaggio; Colloqui psicologici gratuiti per adolescenti della scuola secondaria; Percorsi agevolati per le famiglie, con tariffe calmierate e accesso prioritario ai servizi riabilitativi; Sportelli psicologici, laboratori esperienziali, corsi di formazione per docenti ed educatori; Attivazione di una rete pediatrica territoriale per favorire il dialogo tra professionisti, famiglie e scuole.

Il Municipio Roma I Centro si impegnerà a promuovere le iniziative nelle scuole del territorio, sostenendo la diffusione delle attività di sensibilizzazione e collaborando al monitoraggio e alla valutazione dei risultati. L’obiettivo condiviso è creare una comunità educante capace di riconoscere e sostenere precocemente i bisogni di ogni bambino e adolescente, rafforzando il legame tra scuola, famiglia e territorio.

