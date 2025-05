Sarà off limits la zona intorno all'Olimpico a Roma dove nel pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, sono in programma due eventi sportivi che richiameranno in quel quadrante tantissime persone. Alle 18 allo stadio Olimpico si giocherà la partita Lazio-Juventus mentre agli internazionali di tennis al Foro Italico solo un'ora dopo è prevista la sfida tra Jannik Sinner e l’argentino Mariano Navone.

E' già scattato il piano viabilità con l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area, tra cui anche sul lungotevere della Vittoria e su lungotevere Oberdan. A disposizione dei tifosi della Lazio alcune aree di parcheggio, come quelle di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade.

Nell'area del Foro Italico, dello stadio e nelle zone limitrofe saranno in campo tra i 150 e i 200 agenti della polizia di Roma Capitale che saranno pronti a chiudere il traffico temporaneamente nei momenti di maggiore afflusso e in caso di necessità per motivi di sicurezza. ⁠Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante durante lo svolgimento degli eventi. La più alta concentrazione di persone si prevede alla fine dei due eventi, quindi in serata.