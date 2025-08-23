circle x black
"Se vuoi toglierti il reggiseno ci fai felici tutti", ragazza denuncia molestie prima della Tac

La giovane in lacrime sui social: "Non bisogna stare in silenzio". La frase sarebbe stata pronunciata da un tecnico del Policlinico Umberto I di Roma

23 agosto 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
"Se vuoi toglierti il reggiseno, ci fai felici tutti”. Questa è la frase che avrebbe pronunciato un tecnico del Policlinico Umberto I di Roma rivolgendosi a una ragazza siciliana di 23 anni durante una visita prima che la giovane si sottoponesse a una tac. La denuncia arriva dalla stessa ragazza, Marzia Sardo, che attraverso uno sfogo sui social racconta in lacrime quello che sarebbe accaduto nell'ospedale romano lo scorso 21 agosto. "Mi portano a fare una tac al cranio e il tecnico mi dice, 'leva gli orecchini e la mascherina, perché ha il ferretto', e io gli chiedo, ingenuamente, se devo togliere anche il reggiseno perché anche quello ha il ferretto - racconta la ragazza - Lui mi risponde 'no, no, tanto la tac è solo cranio'. Ma poi guardando i colleghi, tutti maschi, esclama felicemente 'certo, poi se lo vuoi togliere ci fai felici tutti'".

La ragazza, dopo aver annunciato che farà un reclamo, si sfoga, "non so come si chiamasse ma sono stanca di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere sicuro. Sono qui perché sto male, sono una ragazzina di 23 anni che è venuta al pronto soccorso alle 14.30 e alle 21 sta ancora qui a fare esami e il pensiero del medico che mi dovrebbe avere in cura è quello di dire 'se ti vuoi levare il reggiseno ci fai contenti tutti?'. Cosa vi passa per la testa quando pensate che sia normale? Che ci si possa ridere su? E cosa dobbiamo fare noi? - conclude - Ci continuate a dire che siamo pazze o pesanti. Questo è quello che dobbiamo vivere ogni giorno, anche in contesti che dovrebbero essere sicuri e professionali. Non bisogna stare in silenzio davanti a cose del genere".

