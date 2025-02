Rapina da film all'alba di oggi, 24 febbraio, nel complesso commerciale 'Commercity', a Roma. Mentre era ancora buio, una banda ha assaltato la sede di una ditta e, per garantirsi la fuga, ha bloccato tutti gli accessi e le uscite con almeno 5 mezzi, tra auto e furgoni, incendiati.

Disseminati inoltre chiodi a tre punte su via Portuense, via della Muratella, via Eiffel e sulla bretella autostradale, riferisce su Facebook Angelo Vastola, consigliere del Municipio Roma XI. Bloccate tutte le strade in zona Ponte Galeria, Piana del Sole, Fiera di Roma.

Sul caso indaga la Polizia e tutti gli accertamenti sono ancora in corso.