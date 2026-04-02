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Roma, molotov esplosa davanti a un palazzo a San Giovanni

Le indagini sono in corso, ma secondo i primi accertamenti sembra che nello stabile viva un 26enne detenuto ai domiciliari

Roma, molotov esplosa davanti a un palazzo a San Giovanni
02 aprile 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una molotov è stata fatta esplodere, intorno alle 2, davanti a un palazzo in via Alfredo Baccarini, nel quartiere San Giovanni. Sul posto, i carabinieri della compagnia Piazza Dante e della VII sezione rilievi di via In Selci.

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Le indagini sono in corso, ma secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che nello stabile viva un 26enne italiano detenuto ai domiciliari. In frantumi le finestre al piano terra, mentre non si registrano feriti. A poca distanza, è stata trovata un'altra bottiglia inesplosa con il petardo attaccato con il nastro adesivo e la benzina all'interno. Presenti anche gli artificieri.

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