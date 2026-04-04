Due persone sono morte in un incidente avvenuto alle 23 di ieri in via Tuscolana 2122, all'incrocio con via Antonino Anile, mentre due bambini sono stati estratti dalle lamiere. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Frascati e gli agenti della Polizia Locale insieme ai sanitari del 118. A perdere la vita sono stati una donna di 50 anni alla guida di una Fiat Punto e un ragazzo di 16 anni a bordo di una Fiat 500.

Sono invece rimaste ferite le due passeggere a bordo della Punto, figlie della vittima, una ventenne e una undicenne, trasportate al Policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente della 500, italiano di 19 anni, trasportato al Policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che ha in carico le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.