Roma, scontro tra due auto a Trastevere: morto un 67enne

L'incidente in via Ettore Rolli poco dopo le 4.30

Polizia locale di Roma
Polizia locale di Roma
09 dicembre 2025 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è morto, all'alba di oggi, in uno scontro tra due macchine in via Ettore Rolli, a Trastevere. Poco dopo le 4.30, la Polizia locale è intervenuta all'incrocio con via Carlo Porta per un incidente. La vittima è un 67enne, alla guda di una delle due auto. Ferito un 33enne trasportato in ospedale.

Nello scontro sono stati danneggiati anche altri veicoli in sosta. Tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale impegnati nelle indagini. Momentaneamente chiusa via Ettore Rolli, da Via Carlo Porta a via Cesare Pascarella.

