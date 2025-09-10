circle x black
Roma Tor Vergata, Alvaro: "Da sempre attenti ai professionisti della salute"

10 settembre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
"La nostra università è stata da sempre molto attenta ai professionisti della salute. È stata sempre data grande attenzione a tutti gli operatori sanitari, non solo all'interno della facoltà di Medicina e Chirurgia, quindi nei corsi di laurea a ciclo unico, ma anche nei corsi di laurea triennali, perché tutti gli operatori devono lavorare insieme in modalità interdisciplinare, se si vuole dare una risposta certa, sicura ed equa ai nostri cittadini". Così Rosaria Alvaro, prorettrice alle politiche di innovazione sociale dell'università degli studi Roma Tor Vergata, alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica all'attrice e regista Paola Cortellesi tenutasi nell'Auditorium Ennio Morricone della Facoltà di Lettere dell'università degli studi di Roma Tor Vergata.

