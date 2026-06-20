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Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

All'aggressione avrebbero partecipato più persone

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
20 giugno 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è stato accoltellato oggi intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. Sul posto i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.

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