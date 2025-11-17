Sulle note di ‘Tanti auguri’ per i suoi 75 anni, Carlo Verdone festeggia al centro anziani ‘La Storta’ il giorno da sindaco di Roma: “Grazie di cuore”, dice Verdone visibilmente emozionato, mentre spegne le candeline sulla torta (crema chantilly e gocce di cioccolato). “Ho pensato ‘oggi da sindaco non spegnerò nemmeno una candelina’, era il mio terrore. E così non è stato. Un compleanno senza spegnere una candelina non porta bene”, commenta Verdone davanti ai circa 80 anziani, che hanno condiviso con lui il pranzo e che ringrazia per “l’affetto”. La speranza del regista e attore è quella di “ritornare qui con più calma e convivialità. Contateci, sono di parola”. E poi conclude: “Sono astemio da sempre, però brindo insieme a voi”.