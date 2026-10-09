Rossetti (FerrovieNord): "Tangenziale Nord di Cesano Maderno migliora viabilità per auto e pedoni"

"Si tratta di un collegamento che renderà più fluido il flusso della circolazione. Non abbiamo pensato solo alla mobilità dei veicoli, ma anche delle persone con il sottopasso ciclo-pedonale, un'opera alla quale teniamo molto perché andiamo in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento della viabilità sotto tutti i punti di vista". Lo afferma Pier Antonio Rossetti, presidente di FerrovieNord, partecipando oggi alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Seveso, della tangenziale Nord di Cesano Maderno, la nuova arteria stradale che collega direttamente Seveso e Cesano Maderno.