Andrea Giambruno, il giornalista ed ex compagno della premier Meloni, si racconta in un’esclusiva RedBox. In un’intima cornice rossa, si legge sul profilo Instagram di RedBox, le sue parole "svelano sogni, verità e momenti che toccano il cuore, andando oltre la superficie del personaggio". Da una semplice domanda, - 'Cosa significa per te il rosso?' -, si apre un viaggio fatto di aneddoti, sogni e provocazioni.

“Il rosso mi ricorda il colore del cuore, ovvero il colore dell’amore e come prima cosa che mi viene in mente è il profilo di mia figlia che mi dorme accanto e che magari un po’ tutta stropicciata, la mattina, non vuole andare a scuola e mi dice ‘papà ancora cinque minuti’: ecco l’amore è quella cosa lì per me", un breve stralcio dell’intervista che sarà trasmessa venerdì a mezzanotte.