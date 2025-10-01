circle x black
Rotocalco n° 39 del 1° ottobre 2025

Mostre: Grande successo della mostra di Igor Mitoraj, tra storia, arte e mito; Ambiente: alla Biennale di Architettura la due giorni sulle città che rispondono al clima che cambia; Università Bicocca inaugura l'edificio Ergon-U19: laboratori di ricerca dedicati a sostenibilità e innovazione; 'Italia di Moda': un viaggio artistico e umano all'insegna delle bellezze del Made in Italy; Food: apre a Milano Pret a Manger. Prima volta in assoluto in una stazione italiana; Al via il progetto 'Rafforzare i servizi di accoglienza e protezione per minori non accompagnati in Italia'; Bergamo: posata a Casnigo la prima pietra dell'impianto di ottimizzazione gestione 'sorgente Nossana' ; Gis 2025: sostenibilità, sicurezza e automazione nel sollevamento al centro della 10a edizione; UniMarconi partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025; Giovani ricercatori a Sestri Levante per studiare i rischi e costruire resilienza; Tech: Huawei Watch GT 6, molto più di uno smartwatch.

