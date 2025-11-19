circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 46 del 19 novembre 2025

19 novembre 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Brand Journalism Festival 2025 rilancia il dialogo tra media e imprese; Zootecnia italiana tra sfide e rilancio: servono politiche di lungo periodo e un nuovo patto di filiera; Imprese: Acea ad Anci 2025 per promuovere transizione idrica nel territorio italiano; Anci: l'Inps arriva nei comuni senza sportelli, nascono 4.500 "punti utente evoluti; Cresco Award 2025, l'Italia dei Comuni sostenibili premiata a Bologna; SquisITA, METRO Italia punta sulle eccellenze dell'Emilia-Romagna; Riapre la Galleria Pietro da Cortona: celebrazioni, diplomazia e visioni comuni tra Italia e Brasile; Food: il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni; Terna: candidature più che raddoppiate per la IV edizione del Master del Tyrrhenian Lab.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza