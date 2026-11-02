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Ryanair, dal 10 novembre via alle nuove regole sulla consegna dei bagagli: cosa cambia

La compagnia aerea low cost ha annunciato una piccola rivoluzione per tutti i propri passeggeri

- (Afp)
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02 novembre 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
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Nuove regole in arrivo per coloro che viaggiano con Ryanair: la compagnia aerea low cost irlandese sta infatti per rivoluzionare le operazioni di consegna dei bagagli a partire dal prossimo 10 novembre. 

"I banchi di consegna bagagli in tutti gli aeroporti serviti da Ryanair chiuderanno 60 minuti prima dell’orario di partenza previsto, anziché gli attuali 40 minuti. I passeggeri che utilizzano il servizio dovranno assicurarsi di aver consegnato i propri bagagli almeno 60 minuti prima della partenza", ha fatto sapere Ryanair con un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

La stessa compagnia aerea ha aggiunto che "questa modifica, annunciata ad aprile, darà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarca un bagaglio in stiva più tempo per superare le code ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti e per raggiungere il gate di partenza prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Contribuirà inoltre a ridurre il già esiguo numero di passeggeri che perde il volo a causa di ritardi ai controlli di sicurezza o al controllo passaporti. Il restante 80% dei passeggeri Ryanair che non imbarca bagagli in stiva non sarà interessato da questa piccola modifica di 20 minuti e continuerà a effettuare il check﻿-in online prima di recarsi in aeroporto, per poi procedere direttamente ai controlli di sicurezza e al gate di partenza".

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