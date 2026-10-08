In alcuni parcheggi si comincia a vedere sempre più spesso un sacchetto di plastica sul parabrezza di un automobile. Alcuni guidatori infatti hanno preso l'abitudine di 'infilare' il tergicristallo posteriore all'interno del sacchetto. Un gesto tanto semplice quanto utile per proteggere la macchina in determinate situazioni, ma quali?

Sole, polvere e qualsiasi tipo di sporcizia proveniente dalla strada finiscono spesso per rovinare il tergicristallo posteriore, che a volte viene 'dimenticato' dagli automobilisti molto più di quello anteriore, restando per un tempo prolungato sotto l'effetto dei raggi del sole. Col tempo la gomma diventa dura e rischia di rovinare il vetro, piuttosto che pulirlo, rigando o portando con sé sporcizia.

Il sacchetto crea invece una vera e propria barriera contro gli agenti esterni, anche se non può sostituire una manutenzione più specifica ed efficace. In questo modo il tergicristallo dura di più, limitando il suo deterioramento. Il sacchetto può essere una protezione ulteriore anche negli autolavaggi, dove può accadere che si incastri e venga rovinato. Per questo alcuni automobilisti utilizzano anche del nastro adesivo per mantenerlo attaccato al vetro.

Un semplice sacchetto inoltre può proteggere anche dal freddo e dalle intemperie dell'inverno. Di notte l'umidità può arrivare a congelare gomme e vetro, finendo per bloccare anche il tergicristallo. Se lo si aziona ancor prima che il vetro si sia sbrinato, si rischia di romperlo. Il sacchetto di plastica impedisce invece che il ghiaccio si saldi con il tergicristallo.