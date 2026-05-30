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Salerno, precipita nel vuoto lungo il 'Sentiero degli dei’: morta donna di 75 anni

Il corpo dell'escursionista è stato recuperato

L'elisoccorso - Ipa
L'elisoccorso - Ipa
30 maggio 2026 | 22.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' precipita nel vuoto lungo il 'Sentiero degli Dei'. Così è morta oggi, sabato 30 maggio, una donna di 75 anni a Salerno. Nel pomeriggio la centrale operativa 118 è stata allertata per una persona scivolata lungo il sentiero degli Dei, tra le mattonelle 11-12. Dopo qualche contatto telefonico con chi aveva allertato i soccorsi, il Capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico ha appurato che l’escursionista era in realtà precipitata rovinosamente per alcuni metri. È stato quindi immediatamente allertato l’elisoccorso del 118 di Napoli, mentre una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico ha raggiunto il luogo dell’incidente.

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L’equipe sanitaria dell’elisoccorso, raggiunta la donna, ne ha però solo constatare il decesso. Il corpo è stato recuperato e trasferito a Bomerano.

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incidente precipita morta escursionista
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