Salone Csr 2026: Sofia (Cdp), 'investiamo nelle persone per migliorare impatto sociale'

"Fondazione Cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo una serie di iniziative e di azioni che rappresentano profondamente i principi ai quali si ispira, ossia investire nelle persone, nei territori e nelle migliori pratiche possibili per dimostrare che è possibile generare un cambiamento positivo ed è anche possibile misurarlo. In tal senso, parliamo di misurazione dell'impatto sociale, che misuriamo valutando il primo aggredire delle comunità e delle società, la messa a terra di nuove imprese sociali e di iniziative che servano a soddisfare i bisogni distesi delle fasce più svantaggiate della nostra società". Lo afferma Francesca Sofia, Direttore Generale Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.