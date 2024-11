Salute, elisir di lunga vita: i segreti dell'idratazione nel nuovo libro Angelica Amodei

Un italiano su tre non si idrata correttamente, con impatti negativi su fisico e umore. Non solo: in molti pensano che per apportare al corpo una dose appropriata di liquidi sia sufficiente basti un bicchiere d'acqua. Ma non è cosi. Anche le vitamine e i minerali sono fondamentali per una corretta idratazione e allora avanti a zuppe, vellutate, smoothies proteici, acque funzionali per tutti i gusti e per tutte le stagioni. La giornalista e food influencer Angelica Amodei nel suo nuovo libro 'Idratarsi a tavola' rivela preziose regole di benessere e propone oltre cento ricette da bere e da mangiare, affiancata da medici, biologi, nutrizionisti.

"Lo sapete che per assimilare il ferro dei legumi bisogna abbinare la vitamina C o che rimediare agli eccessi delle Feste potete optare per il 'giorno liquido', succhi e vellutate, che saziano e depurano con dolcezza", spiega Amodei alla presentazione a Roma della sua ultima pubblicazione. Un'occasione per un brain storming con gli esperti che hanno contribuito al libro fornendo prospettive diverse al tema chiave dell'idratazione che impatta tutto il funzionamento fisiologico dal sistema endrocrino al cardiaco e non solo.

"Una corretta idratazione e un'alimentazione proteica sono cruciali nel corso della menopausa e anche pre-menopausa per compensare la perdita di liquidi dovuta alla carenza di ormoni e la sarcopenia muscolare", spiega la ginecologa Anna Paola Cavalieri. "La terapia ormonale è il clou delle cure ma il fisico va sostenuto alle prime avvisaglie. Non bisogna rassegnarsi".

Sul tema idratazione e cuore è intervenuta la cardiologa Federica Pirro. "Se ci si disidrata il cuore ne risente", scandisce Pirro, spiegando che "bastano due litri di acqua al giorno per prevenire eventi cardiovascolari, disturbi al microcircolo e rendere i vasi più elastici". "Oggi c'è senza dubbio più attenzione ai cibi sani ma è altrettanto importante imparare ad abbinamenti e modalità di preparazione per attivare i nutrienti e non disperderne le proprietà", sottolinea la nutrizionista Beatrice Zantedeschi.

Sul tema è intervenuto anche il trainer Nicolo Famiglietti puntando sui benefici degli smoothies proteici per salvare vitamine altrimenti perse nelle polveri in uso tra gli sportivi. E last but not least la face yoga coach Marilia Valenza che pone l'accento sull'importanza di inserire una corretta idratazione nella beauty routine fatta di facili micro massaggi facciali che regala viso giovane e disteso in pochi minuti.