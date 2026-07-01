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Sanità, Ruscitti (Veneto): "Più cure sul territorio per alleggerire gli ospedali"

'Abbiamo una popolazione sempre più anziana e complessa'

Giancarlo Ruscitti - (foto Adnkronos)
Giancarlo Ruscitti - (foto Adnkronos)
01 luglio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le istituzioni regionali possono contribuire a migliorare le performance del sistema sanitario “prendendo atto che abbiamo una popolazione sempre più anziana e complessa, e tentando di lavorare sul territorio tramite le Case di comunità, gli ospedali di comunità e gli hospice, per evitare che i pazienti vadano in ospedale. Infatti, è necessario gestire la cronicità fuori dallo stesso e portare all’interno solo le acuzie”. Così Giancarlo Ruscitti, direttore generale Sanità e sociale della Regione Veneto, intervenendo alla presentazione, oggi a Roma, del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata. Il rapporto offre una fotografia dettagliata sulle Performance a livello regionale in tema di opportunità di tutela della Salute.

“La nostra Regione - continua Ruscitti - ha sempre avuto due pilastri: la sanità e il sociale, intersecati dalla stessa struttura tecnica. Questo ci consente di lavorare insieme a colleghi che hanno estrazioni professionali diverse, e poter ‘aggredire’ le nuove patologie e le nuove esigenze che hanno i veneti, dalla montagna al Delta del Po”, conclude.

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Crea Sanità Centro per la ricerca economica applicata Sanità Sistema sanitario italiano Case di comunità Ospedali di comunità Hospice
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