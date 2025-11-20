circle x black
Sansoni: "Ascolto è dovere di noi adulti, giovani devono essere protagonisti"

Sansoni:
20 novembre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo è il momento in cui ci avviamo a vivere una mattinata dove i ragazzi e le ragazze sono i protagonisti e noi siamo qui per loro”. Lo dice la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Monica Sansoni, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. “La parola ascolto è qualcosa di centrale per noi, non solo oggi, questo è un dovere di noi adulti”, continua Sansoni. “I diritti dei ragazzi sono sanciti dalla convenzione e l’istituzione di garanzia si impegna a portarli avanti. Vorrei che i giovani oggi fossero parte attiva di questa giornata che è dedicata a loro”, conclude.

Tag
Infanzia Adolescenza Ascolto Diritti dei ragazzi
