Gli studenti del collettivo 'Cambiare Rotta' hanno occupato il tetto della a facoltà di lettere dell'Università La Sapienza di Roma. Lo hanno annunciato loro stessi dichirando di unirsi così al "clima crescente di mobilitazione in tutto il Paese e alle diverse scuole della nostra città che hanno occupato nelle ultime settimane per condannare le politiche del governo Meloni che oggi, con gli attacchi al mondo della formazione, con il sostegno al genocidio e alle guerre, con la precarietà e i tagli, con il ddl 1660 e la repressione, vorrebbe rubare un futuro dignitoso alla nostra generazione".

"Siamo stanchi - hanno aggiunto - di una ministra dell'università che continua a mentire agli studenti di tutta Italia. La Bernini sostiene che non ci saranno tagli alle università, ma mancano 700 milioni di euro al Ffo rispetto all'anno scorso, mentre nei nostri atenei servono fondi strutturali per l'edilizia e ci si appresta a chiudere i corsi definiti 'poco produttivi'. Sostiene di combattere la precarietà, ma in realtà distrugge qualsiasi figura contrattuale nella ricerca. Sostiene la libertà, ma militarizza gli atenei e la ricerca accademica, rendendosi complice del genocidio in Palestina", aggiunge il collettivo Cambiare Rotta secondo il quale "il sistema universitario italiano continua a sprofondare sotto i colpi dei tagli".