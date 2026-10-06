Save The Children torna nelle piazze italiane a sostegno dei bambini in emergenza

Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna nelle piazze italiane la seconda edizione di "BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!", l'iniziativa solidale promossa da Save the Children per sostenere i bambini e le famiglie colpiti da conflitti, calamità naturali e crisi umanitarie. Dalle 10 alle 19, i volontari dell'Organizzazione saranno presenti con banchetti dedicati dove, a fronte di una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere una confezione dei BisBuoni, biscotti solidali in edizione limitata disponibili nei gusti frolla classica e gocce di cioccolato. Un gesto semplice che contribuisce a garantire assistenza, protezione, cure e beni essenziali a migliaia di bambine e bambini che vivono in contesti di emergenza, in Italia e nel mondo. Un'occasione per conoscere da vicino il lavoro di Save the Children e trasformare la solidarietà in un aiuto concreto, un biscotto alla volta.