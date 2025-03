"Da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia". Roberto Saviano viveva nella via di Roma in cui è crollata una palazzina. Lo scrittore su Instagram pubblica un messaggio in cui rassicura le persone che chiedono informazioni dopo l'episodio. Una persona è stata estratta viva dalle macerie.

"Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura", scrive Saviano. "Spero che non ci siano morti e che la persone ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere", aggiunge lo scrittore.