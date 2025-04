La giovane è deceduta in ospedale quattro giorni dopo l'incidente

Asia Loddo aveva solo 16 anni ed è morta in ospedale quattro giorni dopo un incidente in scooter a Cagliari. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava insieme a un'amica. L'incidente era avvenuto all'altezza dello svincolo di Is Pontis Paris, tra Cagliari e Quartu.

Le condizioni della 16enne erano sembrate subito disperate ed era stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverata in Rianimazione, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. L'amica 18enne si trova ancora ricoverata al Policlinico di Monserrato, ma non è in pericolo di vita. La famiglia di Asia Loddo ha dato l'ok alla donazione degli organi.