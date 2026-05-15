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Intervento chirurgico d'urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci: "Risolverò in pochi giorni"

Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario

Orazio Schillaci - Ipa
Orazio Schillaci - Ipa
15 maggio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d’urgenza. Lo ha annunciato lo stesso ministro intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione dell’apertura di Capri Talks, la ‘due giorni’ di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri. Il ministro ha rassicurato sulle sue condizioni: "Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni".

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Governo Ministro della Salute Intervento chirurgico
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