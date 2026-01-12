Sono in corso le ricerche, della giovane si sono perse le tracce dall'8 gennaio
Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati presso l'abitazione della donna e l'appartamento è stata sequestrato. Le indagini sono in corso, il telefono di Federica risulta spento. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Gli investigatori sono a caccia di ogni elemento.
Al momento del suo allontanamento da casa, Federica Torzullo aveva con sé i documenti. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Federica, scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma", è l'appello di Penelope Lazio, l'associazione che si occupa di persone scomparse. La donna è alta 1,80, pesa circa 80 chili, è di corporatura media, ha capelli castani e occhi neri. Federica ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.