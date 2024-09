Scuola al via, gli auguri e le raccomandazioni della Garante infanzia Lazio per il nuovo anno

Le scuole del Lazio hanno da poco riaperto e Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio), in previsione del nuovo anno scolastico, ha voluto mandare un messaggio di auguri e buon auspicio a tutto il mondo scolastico: dagli studenti, ai dirigenti scolastici e i docenti, fino alle famiglie. "Un altro anno scolastico sta per iniziare e porterà con sé iniziative di inclusione, sport, cittadinanza attiva e tanto altro. Un anno che scorrerà tra difficoltà e soddisfazioni, ma che non deve mai farci perdere di vista i nostri obiettivi personali e di comunità. Per questo voglio inviare il mio saluto e il mio caloroso in bocca al lupo a tutti gli studenti, così come agli insegnanti che saranno la loro guida e a tutti i dirigenti scolastici che non faranno mai mancare, ne sono certa, il loro sostegno", ha detto la Garante.

"Agli studenti e alle studentesse auguro di godersi il percorso annuale, impegnandosi sempre al massimo. Ringrazio di cuore i tanti docenti che compiranno, anche quest’anno, con serietà, impegno e dedizione il loro lavoro ed i Dirigenti Scolastici che assicureranno alle scuole una saggia guida. Un pensiero, poi, a tutte le famiglie, alle quali chiedo di essere di aiuto alla scuola e alle sue figure per guidare i nostri ragazzi in un percorso formativo, sia a livello di vita che didattico", ha aggiunto Sansoni.

"A docenti e genitori -ha proseguito la Garante- chiedo di guidare i nostri minori verso una maggiore consapevolezza emotiva, al fine di evitare esclusioni e offese gravi ai compagni e compagne di classe e agli amici dei gruppi con i quali si condivide la propria quotidianità e crescita. Durante lo scorso anno scolastico ho, purtroppo, dovuto affrontare molti casi di violenza tra adolescenti, così come nel corso di questa estate. Dunque il mio auspicio, di cuore, è ritrovare tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze la bellezza della loro importante età".