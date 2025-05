Sono stati pubblicati oggi, venerdì 23 maggio, gli esiti delle domande di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2025-2026, come stabilito dall’ordinanza ministeriale. L’elenco dei trasferimenti e dei passaggi è consultabile all’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione, indicando la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo e le eventuali precedenze accanto a ciascun nominativo si legge su uilscuola.it.

Ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è stata in ogni caso comunicata la decisione presso l’Ufficio territoriale competente e tramite posta elettronica all’indirizzo fornito nel portale Istanze online. Coloro che non hanno ottenuto il trasferimento riceveranno una comunicazione via e-mail all’indirizzo registrato nel portale, e potranno consultare l’esito della propria domanda utilizzando l’apposita funzione su Istanze online.

Ricordiamo, infine, che la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti/passaggi per il personale educativo è prevista il 27 maggio, mentre quella relativa al personale ATA è fissata al 3 giugno 2025 ricorda Flc Cgil.