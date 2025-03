Il ministro annuncia le norme approvate nel decreto per l'attuazione delle misure del Pnrr in materia di istruzione: c'è anche la riforma dell'istruzione tecnica

Stop ai diplomifici. Dal prossimo anno scolastico non sarà più possibile fare 4 anni in uno. La stretta annunciata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, arriva con il decreto per l'attuazione delle misure del Pnrr in materia di istruzione per l'avvio dell'anno scolastico 2025/26.

"Abbiamo approvato il decreto", ha annunciato Valditara al termine del Cdm. E "contiene diverse norme importanti: l'articolo uno consente il raggiungimento di un importante target del Pnrr, la riforma dell'istruzione tecnica".

Sul fenomeno dei cosiddetti "diplomifici", il ministro ha ricordato che "si è notevolmente ridotto anche grazie alle misure adottate lo scorso anno e anche grazie all'accordo con la guardia di finanza, con le nuove norme che andiamo ad approvare non sarà più possibile fare 4 anni in uno, ci sarà l'obbligo del registro elettronico, e per fare due anni in uno ci sarà una commissione di valutazione presieduta da un docente esterno".