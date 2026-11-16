Secondo il bollettino della Protezione civile, è stata diramata per domani allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta meteo gialla su altre 6 regioni: le previsioni

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Per domani, martedì 17 novembre, sono 7 in totale le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo: arancione per la Toscana e gialla per settori Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. Proprio in Toscana, dove il rischio temporali è più forte, molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Ecco, di seguito, l'elenco in aggiornamento.

Scuole chiuse per maltempo in Toscana domani: l'elenco dei comuni

Scuole chiuse domani a Aulla, Bagnone, Fivizzano, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Bagni di Lucca. Qui i sindaci hanno già firmato apposite ordinanze che prevedono la sospensione delle lezioni per maltempo, ma l'elenco potrebbe aumentare nel corso della serata.

Allerte meteo martedì 17 novembre: il bollettino della Protezione civile e le previsioni

Intense correnti atlantiche interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento con piogge ad iniziare dai settori più occidentali e una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 17 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente sud-occidentale su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte a ovest. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Toscana; allerta gialla meteo-idro su settori di Valle ﻿d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.