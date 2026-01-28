La foto e la storia diventate virale erano state pubblicate sui social dalla moglie. L'uomo si era dovuto sdraiare per terra dopo aver atteso una barella per otto ore, a causa del forte dolore che gli impediva di stare seduto a lungo

E' morto a Senigallia Franco Amoroso, il paziente oncologico che in una foto sui social, pubblicata dalla moglie, era stato immortalato sdraiato a terra in pronto soccorso. L'uomo si era dovuto sdraiare per terra dopo aver atteso una barella per otto ore, a causa del forte dolore che gli impediva di stare seduto a lungo. Amoroso, 60 anni, aveva un tumore al colon già operato che poi si era ripresentato ed era in procinto di iniziare una nuova terapia all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ma il quadro clinico è peggiorato - riportano i media locali - e non gli ha permesso di accedere in tempo alle cure.

Nei prossimi giorni esiti indagine Ast

Sul caso è stata avviata all'Azienda sanitaria territoriale un'indagine interna, i cui esiti saranno resi noti nei prossimi giorni per rispettare il lutto. A disporre gli accertamenti era stato il direttore generale dell'Ast di Ancona Giovanni Stroppa, che aveva anche presentato le scuse ufficiali alla famiglia.

A denunciare la situazione in una lettera aperta ai giornali corredata dalla foto choc scattata dalla moglie di Amoroso era stato Paolo Battisti, ex consigliere comunale e capolista del Movimento Cinque Stelle locale nelle elezioni di questa primavera. Stando alla denuncia di Battisti, Franco era disteso su una coperta e con un catetere applicato la mattina sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia, senza barella, perché non riusciva più a sopportare il dolore nello stare seduto dopo cinque ore, avendo il tumore localizzato nella fase finale del colon. La moglie aveva chiesto più volte una barella, ma il personale le aveva risposto che non ce n'erano libere. Come riporta la denuncia, la barella gli sarebbe stata concessa alle 16 del pomeriggio e sarebbe stato dimesso dall'ospedale alle 19, undici ore dopo essere entrato in ospedale.