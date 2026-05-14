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Sequestrato cantiere edile nella villa di Sting, violazioni sicurezza sul lavoro﻿

Controlli dei carabinieri, denunciato e multato imprenditore che stava effettuando i lavori nella villa di Massa Lubrense

Sting - Fotogramma /Ipa
Sting - Fotogramma /Ipa
14 maggio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È di proprietà del cantante Sting la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense, a Napoli, nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista su Capri. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Massa Lubrense - insieme ai militari del Nil di Napoli - hanno effettuato un controllo presso il cantiere edile che era stato allestito nella lussuosa villa da circa un anno e mezzo, dopo l'acquisto avvenuto nel 2024.

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I carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: assenza di idonee impalcature, mancanza di parapetti, l’omessa viabilità interna e la mancata recinzione del cantiere. Il cantiere esterno, di circa mille metri terrazzi compresi, è stato sequestrato. L'amministratore unico dell’impresa esecutrice dei lavori è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata e nei confronti della ditta sono state emesse sanzioni e ammende di circa 26mila euro. Entro 5 giorni l’imprenditore dovrà eseguire le prescrizioni imposte.

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sting sting villa massa lubrense
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