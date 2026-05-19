Settimana nazionale della sclerosi multipla, presentazione dell'Agenda 2030 e iniziative in tutta Italia

Torna la Settimana nazionale della sclerosi multipla, promossa da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e dalla sua Fondazione Fism con eventi, incontri e iniziative in tutta Italia, dal 23 al 30 maggio, per informare, sensibilizzare e portare al centro dell'attenzione pubblica la vita delle persone con sclerosi multipla (Sm) e patologie correlate. Da quando nel 2000 l'Aism ha acceso per la prima volta i riflettori sulla malattia, la Settimana nazionale è diventata un appuntamento radicato nella coscienza collettiva del Paese, un grande evento che si svolge sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica. Il 20 maggio a Milano, presso il Pirelli HangarBicocca, all'interno dell'installazione 'I sette palazzi celesti' di Anselm Kiefer - informa Aism una nota - si terrà l'evento 'Sclerosi multipla 2030 - Lo sguardo oltre per costruire insieme il nostro domani', occasione di presentazione dell'Agenda 2030 della Sm e delle patologie correlate e della Settimana nazionale della Sm 2026. L'appuntamento, dal forte valore simbolico, dedicato a una visione condivisa per costruire un sistema capace di accompagnare davvero le persone in tutte le fasi della vita, ha il patrocinio di Rai Per La Sostenibilità Esg.

In Italia 8 persone ogni giorno ricevono la diagnosi di Sm, una delle più gravi malattie neurologiche croniche del sistema nervoso centrale, ricorda la nota. Colpisce soprattutto giovani sotto i 40 anni e donne. Può manifestarsi con sintomi molto diversi, visibili e invisibili, che incidono profondamente sulla qualità della vita, sull'autonomia personale, sul lavoro e sulle relazioni sociali. Si stimano oltre 150mila persone con Sm in Italia e 3 milioni nel mondo, con 3.600 nuove diagnosi ogni anno: 1 ogni 3 ore.

La Settimana nazionale 2026 accompagna il percorso dell'Agenda 2030 della sclerosi multipla e patologie correlate, il documento strategico costruito da Aism insieme alle persone con Sm, ai caregiver, ai professionisti e ai territori, che sarà presentato alle istituzioni il 30 maggio, in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla che quest'anno è dedicata al tema della diagnosi. Scoprire in modo tempestivo e corretto la patologia - sottolineano gli esperti - permette di essere accompagnati da percorsi di presa in carico adeguati e modificare concretamente il decorso della Sm e la qualità della vita. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto progressi importanti, rendendo possibili diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci. Restano però alcuni tasselli importanti sul lato dei diritti, come difficoltà di accesso ai servizi, inclusione e lavoro.

Nel dettaglio, ad aprire simbolicamente la Settimana saranno le 'Erbe aromatiche di Aism', in programma il 23 e 24 maggio nelle principali piazze italiane: un appuntamento che unisce sensibilizzazione e raccolta fondi, coinvolgendo migliaia di volontari in tutta Italia. I fondi raccolti andranno a sostenere i progetti di ricerca e i servizi sul territorio. La ricerca sarà protagonista a Roma il 26 e 27 maggio presso l'Hotel Lifestyle, dove oltre 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sui più recenti sviluppi scientifici sulla sclerosi multipla e patologie correlate, in occasione del congresso internazionale promosso da Fism dal titolo 'Sclerosi multipla e patologie correlate: prevenzione e innovazione nella ricerca e nelle cure'. L'appuntamento è dedicato alle nuove prospettive aperte dalla ricerca, dalla diagnosi precoce alle terapie innovative, fino ai temi della prevenzione della disabilità, della riabilitazione e della qualità della vita. Nell'occasione sarà consegnato il Premio Rita Levi Montalcini, riconoscimento assegnato da oltre vent'anni a un ricercatore impegnato nelle neuroscienze.

La presentazione dell'Agenda della Sm e patologie correlate 2030 proseguirà il 28 maggio a Roma, presso la Camera dei deputati, in un momento di confronto istituzionale dedicato alle priorità strategiche per il futuro della ricerca, della salute, dei diritti e dell'inclusione. Momento centrale della Settimana sarà la Giornata mondiale della sclerosi multipla del 30 maggio, celebrata in oltre 80 Paesi del mondo. La sera del 30 maggio l'Italia si illuminerà di rosso: monumenti, palazzi istituzionali e luoghi simbolici in molte città accenderanno una luce sulla Sm e sulle sfide che ancora migliaia di persone affrontano ogni giorno. Tra i momenti clou della Giornata mondiale anche la partecipazione di Aism a Rockin'1000 in qualità di Charity Partner dell'evento che, il 30 maggio, si illuminerà di rosso per sensibilizzare il pubblico sulla malattia e sulle sfide quotidiane delle persone con Sm e patologie correlate. Un gesto simbolico ma potente - si legge nella nota - che unirà idealmente territori, comunità e istituzioni in una grande partecipazione collettiva di consapevolezza, vicinanza e impegno.

Durante la Settimana sono previsti numerosi eventi su tutto il territorio nazionale, promossi dalle 98 Sezioni provinciali Aism per sensibilizzare, informare e coinvolgere la cittadinanza con una voce sola: nelle piazze, nelle istituzioni, nei luoghi della ricerca e nelle comunità locali. Un impegno collettivo che Aism e Fism portano avanti ogni giorno, accanto alle persone con Sm e alle loro famiglie. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su aism.it. Agenda della Sm e patologie correlate e il Barometro sono disponibili su aism.it/agenda.