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Ravetto lascia la Lega e va con Futuro Nazionale, Vannacci: "Darà contributo importante alla crescita del movimento"

La formalizzazione dell’ingresso giovedì a Salsomaggiore Terme

Laura Ravetto - Ipa
Laura Ravetto - Ipa
19 maggio 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Laura Ravetto lascia la Lega e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. Un cambio di casacca molto apprezzato dal movimento dell'ex parà. “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale - dice all'Adnkronos Vannacci - . Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo﻿ - sottolinea - ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019. Sono certo - afferma ancora il generale che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale".

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Ravetto è di fatto la prima big a lasciare il Carroccio per il nuovo movimento di destra. "La formalizzazione dell’ingresso e le dichiarazioni ufficiali -chiarisce perà Vannacci - avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’, in programma alle ore 21”.

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Lega Ravetto Vannacci Futuro Nazionale
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