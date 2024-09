Il Seveso esonda a Milano oggi nella giornata caratterizzata dal meteo all'insegna del maltempo e con il nubifragio che si è abbattuto sulla città, in particolare con pioggia torrenziale in mattinata. Con la vasca ormai piena, dopo ore di piogga, il Seveso ha iniziato a esondare, come ha detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla protezione civile del Comune di Milano. In precedenza l'assessore aveva comunicato l'evacuazione delle comunità Ceas e Exodus.

In tarda mattinata, Granelli ha spiegato che "il quartiere Ponte Lambro è stato allagato-perché il Lambro è salito oltre 2.40 e quindi è entrato in fognatura rigurgitando nel quartiere, e nel cortile delle case popolari. Anche il Lambro meridionale che raccoglie l'Olona e lo scolmatore del Seveso, è cresciuto molto in zona conca fallata dove sottopassa il naviglio, con rischi di rigurgito nel quartiere Gratosoglio", ha concluso.

Il livello del Seveso è aumentato per le abbondanti precipitazioni nella prima parte della giornata. Dalla prima mattina, nell'arco di sei ore, a Milano sono caduti 118mm di pioggia, a Varese 72mm, a Brescia 64mm, a Pavia 53mm. 48mm registrati invece a Cremona, 34mm a Lodi e 30mm a Como e Bergamo. ul territorio lombardo, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono attese ulteriori precipitazioni, meno estese ma intense. Saranno più frequenti sui settori occidentali della regione e andranno a esaurirsi tra questa notte e la prima mattinata del 6 settembre.