Sicurezza, Anivp: "Bene la proposta di legge presentata da Consiglio Regionale Lazio"

“Accogliamo con favore la proposta di legge presentata in data odierna dal consiglio regionale della Regione Lazio, un testo che interviene con forza sul tema della sicurezza integrata e che valorizza il ruolo strategico della sicurezza sussidiaria". Lo ha detto Giulio Gravina, vice presidente dell’Anivp, il marchio storico della rappresentanza delle imprese di sicurezza privata a commento della presentazione della proposta di legge sulla sicurezza integrata presentata oggi presso la Regione Lazio.

“Come Anivp, abbiamo avviato da tempo un percorso istituzionale per porre in evidenza il valore aggiunto che nasce dalla collaborazione coordinata tra la polizia locale, le forze dell'ordine e gli istituti di vigilanza privata. Il nostro monitoraggio nazionale dimostra come la sinergia pubblico-privato sia ormai un pilastro fondamentale per il controllo del territorio, come già confermato dai modelli virtuosi e avanzati di Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo. A queste realtà si è aggiunto il recente e importante progetto "Marche Sicure", che punta con decisione al coinvolgimento della vigilanza privata nella sicurezza urbana”- continua Gravina. “Il provvedimento del Lazio, nato dal lavoro del Forum Le Città della Notte, si inserisce perfettamente in questo quadro di modernizzazione, offrendo risposte concrete per la vivibilità serale e notturna delle nostre città, anche in stretta sintonia con la missione della Commissione Sicurezza Urbana recentemente costituita in seno a Roma Capitale.

“Questo fermento legislativo regionale e comunale non fa che confermare la bontà delle nostre tesi. L'auspicio di Anivp, che ribadiamo con fermezza in ogni sede, è che la futura e tanto attesa riforma nazionale sulla disciplina della polizia locale sappia finalmente recepire queste spinte territoriali. È necessario che la nuova normativa statale preveda in maniera esplicita e strutturata ciò che di fatto già accade ogni giorno nella realtà operativa: una collaborazione quotidiana e complementare tra la polizia locale e la vigilanza privata, essenziale per garantire standard elevati di sicurezza urbana a favore del benessere dei cittadini nei luoghi in cui vivono, lavorano e transitano”, ha concluso Gravina.