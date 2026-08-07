﻿Sicurezza, Schiuma: "Mala movida nasce da mala gestione, serve competenza"

"La mala movida nasce dalla mala gestione". Lo ha detto Fabio Schiuma, segretario organizzativo del Forum regionale "Le Città della Notte", a margine della presentazione della proposta di legge della regione Lazio sulla sicurezza integrata. "Il 10 luglio scorso abbiamo presentato il primo Forum regionale della Notte, a livello nazionale, al ministero della Cultura. Dopo neanche un mese già stiamo presentando una prima proposta di legge. È il segno evidente che c'è bisogno di un organismo che dia delle direttive e coordini questo fenomeno", ha spiegato Schiuma.

Secondo il segretario organizzativo del Forum, l'obiettivo è superare la narrazione della "mala movida" e valorizzare la vita notturna come occasione di sviluppo: "Se riusciamo a raccordare tutti gli operatori del settore e a dare indicazioni e progetti, possiamo migliorare e portare Roma all'altezza delle altre capitali europee, dove la movida viene vista come un volano, come un momento di rilancio e di festa e non come un momento di cronaca nera".

Schiuma ha poi criticato l'approccio del Campidoglio sul tema della sicurezza: "Serve che il sindaco Gualtieri riesca a uscire dal vicolo cieco nel quale si è messo e smetta di lanciare sulla sicurezza slogan e pressappochismo, perché serve invece competenza, serve mettere in campo gli istituti di vigilanza, gli addetti alla sicurezza e al controllo".