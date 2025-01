Sisal Numera, Carbone: “Esperienza giocatori rivoluzionata da intelligenza artificiale generativa”

“Sisal Numera è un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale generativa e creato per rivoluzionare l’esperienza dei giocatori del SuperEnalotto. Il suo scopo è quello di trasformare il racconto personale dei sogni in numeri significativi, offrendo ai giocatori un modo del tutto nuovo di interagire con il gioco e con la propria immaginazione”. Lo ha detto Valeria Carbone, product innovation director di Sisal, illustrando le potenzialità di Sisal Numera, il sistema di intelligenza artificiale integrato nell’app SuperEnalotto e Giochi che evolve l’antica tradizione della Smorfia napoletana e offre la possibilità di interpretare i sogni e trasformarli in numeri con cui tentare la fortuna.