Sisto: "Attività trattamentale in carcere rimedio privilegiato per ridurre recidiva"

"Per noi il carcere non è solo un luogo di pena, è un luogo di umanità. Intorno al carcere si muovono delle componenti che lo rendono più utile, anche dal punto di vista dell'abbattimento della recidiva. L'attività trattamentale è il rimedio privilegiato per poter evitare che chi esca dal carcere torni a delinquere". A dirlo Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia all'evento 'Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale', organizzato a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa della senatrice e avvocata Erika Stefani, sottosegretario alla Giustizia.